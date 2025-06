JUHTKIRI Kohtla-Järve korruptsiooniloo saladuslik seis

Tänases Põhjarannikus kirjutame, et nüüd on kohtu alla jõudmas esimene süüdistatav, erinevates kommunaalettevõtetes, aga ka poliitikas tegutsenud Tiit Lillemets. Ja kuigi asi on jõudnud kohtuni ehk kohtueelne uurimine on läbi, on ka siin prokuratuur jäänud üsna napisõnaliseks.

Tegemist on ilmselgelt Kohtla-Järve ajaloo kõige suurema korruptsiooniuurimisega, arvestades, kui paljudele inimestele on siin kahtlustus või süüdistus esitatud. Pea kolm aastat on olnud olukord, kus enamik kriminaaluurimise all olevaid inimesi võtab vastu või viib ellu linnaelu puudutavaid otsuseid ja valijad, keda need otsused puudutavad, teavad vaid uduselt, et võib-olla on need otsustajad midagi seadusevastast korda saatnud, aga keegi täpselt ei tea, mida.

See on väga halb olukord, eriti praegu, enne valimisi, ka neile menetlusalustele endile, mitte ainult valijaile.