Kuidas parandada idavirulaste tervist? Poliitikud pakuvad lahendusi

Alutaguse valla spordispetsialist Timo Juursalu tõdes, et 80 protsenti Ida-Virumaa elanikest ei ole eestlased ja kultuuriline erinevus on väga suur. "Päris keeruline on jõuda inimesteni ja neile selgeks teha, et nad peavad oma tervise eest hoolitsema."