ESTO jõuab esimest korda Narva ja toob rikkalikku külakosti

Kaugemad külalised saabuvad Austraaliast

ESTO 2025 peakorraldaja Sirle Sööt loodab, et kõik üleilmsel kokkutulekul osalejad loovad vähemalt ühe sõprussuhte inimesega Narvast või Ida-Virumaalt. Kõige kaugemad külalised tulevad Austraaliast.

ESTO Narva programmi suurimaks sündmuseks kujuneb 29. juunil laulupidu Narva linnuse läänehoovis, kus väliseestlastega jagavad lava ka idavirulased. Oodata on 541 lauljat Eestist, Rootsist, Soomest, USAst, Kanadast ja Austraaliast. Samuti võtavad peost osa Sinfonietta muusikud, kaitseliidu Sakala maleva torupilliüksus, rahvatantsijad Peterburist ning Elleri kooli ja Kiviõli rahvamuusikud.

Koorilaulule järgneb rahvapidu

ESTO laulupeo dirigendid on ka Ida-Virumaalt pärit Hirvo Surva ja Kirill Gorjušin. Kontserdil kõlavad traditsioonilised eesti koorilaulud ja põleb üldlaulupeo tuli, mis tuuakse purjekatega mööda jõge Narva-Jõesuust. Päev lõpeb meeleoluka rahvapeoga, mille peaesinejad on SweedEst Song (Rootsi), Naised Köögis ja Zetod.

ESTO kavas on ka noortefoorum Narvas ja ärifoorum Narva-Jõesuus. "Tahame, et ESTO-l osalejad teaksid, millised töö- ja ärivõimalused piirkonnas on," selgitas Sirle Sööt.