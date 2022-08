Riik on valmis sulgemisohus Lüganuse kooli oma rüppe võtma

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kirjutas oma sotsiaalmeediapostituses, et sel nädalal kohtusid haridus- ja teadusministeeriumi esindajad ning Lüganuse valla juhid. "Riigil on soov toetada Lüganuse valla (k.a Kiviõli linn) koole sama jõuliselt, kui on investeeritud juba teistesse Ida-Virumaa suurematesse keskustesse: Narva, Sillamäele, Kohtla-Järvele, Jõhvi. Oleme valmis ka siin koolivõrgu korrastamise nimel õppetingimustesse investeerima ja nii Lüganuse kui Kiviõli koolid kokkuleppel riigistama," teatas ta.