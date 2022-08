Idavirulaste oodatav eluiga on Eesti madalaim

Eesti elanike oodatava eluea pikkus ja tervena elada jäänud aastate hulk on pandeemia mõjul viimastel aastatel järsult vähenenud, selgub statistikaameti andmetest. Oodatav eluiga on enim kahanenud maalistes piirkondades, Ida-Virumaal aga on see lausa rekordmadal. Eestis elavad mitte-eestlased elavad eestlastest peaaegu kahe aasta võrra vähem.