Püssi puitplaaditehase pankrot jätab tööta mitusada inimest

Juba mitmeid aastaid kahjumis olnud ASis Repo Vabrikud on töötajate arv vähenenud paarisajalt 150-le ning neile andis juhtkond esmaspäeval teada, et ettevõte esitas kohtule pankrotiavalduse ja töötukassale kollektiivse koondamisteate. Tootmine on seiskunud. 80 protsenti koondatavatest töötajatest on Lüganuse valla elanikud.