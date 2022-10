Prokuratuur vaidlustab Ossipenko vabastamise

"Kohus nõustus prokuratuuriga, et on olemas põhjendatud kuriteokahtlus ning vahistamisalustena oht, et Nikolai Ossipenko võib jätkuvalt toime panna kuritegusid ja hoiduda menetlusest kõrvale," ütles prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kristiina Kivari.

Kohus põhjendas otsust teda mitte vahistada kahtlustava tervisliku seisundiga, kuid prokuratuuri hinnangul pakuvad meie kinnipidamisasutused väga pädevat meditsiinilist abi, mistõttu plaanib prokuratuur selle otsuse vaidlustada, ütles Kivari.

Kohus leidis, et kuigi Ossipenkol on olemas kindel elu- ja töökoht ning ta on varem kriminaalkorras karistamata, peab arvestama, et ta on olnud kuritegelikult aktiivne pikema aja jooksul, kirjutas Delfi. „Laiaulatusliku korruptiivse võrgustiku olemasolu Kohtla-Järve linnavalitsuse ametnike ja volikogu liikmete seas eeldab, et sellised suhted ei teki üleöö, vaid kujunevad välja pigem aastatega,“ selgitas Viru maakohus.

„Puudub alus eeldada, et pärast kahtlustatavana kinnipidamist on kahtlustatav valmis täielikult loobuma oma senisest eluviisist ja kuritegude toimepanemisest, kui nii tema igapäevane elu kui äri on läbipõimunult seotud tema korruptiivsete sidemete realiseerimisega oma ärihuvide kasuks. Seega võib Ossipenko vabadusse jäädes suure tõenäosusega jätkata kuritegude toimepanemist,“ selgitas maakohus.

Samuti esineb Ossipenko puhul reaalne menetlusest kõrvalehoidumise oht, möönis kohus. Eeltoodu alusel leiab eeluurimiskohtunik, et Ossipenko puhul on olemas mõlemad vahistamise alused ehk vabadusse jäädes võib ta jätkata kuritegude toimepanemist, aga ka hoiduda menetlusest kõrvale.