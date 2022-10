Kohtla-Järve linnapea ei kavatse lahkumisettepanekut eiranud korruptsioonikahtlustusega abilinnapäid ametisse jätta

Toomas Nael ütles, et kujunenud olukorras on tal kaks valikut. Üks oleks ise tagasi astuda, mis tähendab kogu linnavalitsuse laialiminekut. Teiseks võimaluseks on esitada volikogule ettepanek muuta linnavalitsuse koosseisu nõnda, et sinna ei kuuluks enam ei Danilov ega Borodin.

Kumba teed Nael läheb, sõltub tema sõnul läbirääkimistest volikogu liikmetega. "Tahan võtta pisut mõtlemisaega. Ma ei kaalu seda kindlasti nädala aega," ütles Nael lisades, et hiljemalt reedeks peaks ta selgusele jõudma.

Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael tegi korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatele abilinnapeadele Vitali Borodinile ja Evelyn Danilovile esmaspäeva ennelõunal ettepaneku tagasiastumiseks. Ta ootas nendelt vastust teisipäeval hiljemalt kella 12ks.

Danilov teatas teisipäeva hommikul, et ei tunnista esitatud kahtlustuses enda süüd ja märkis, et Eesti Vabariigis kehtib süütuse presumptsioon ning kahtlustuse tasemel ei tohi mitte kedagi süüdlaseks pidada. Ta lisas, et käesoleval ajal ei saa ta anda sisulisi kommentaare kuivõrd kriminaalmenetlus on pooleli. "Samas saan ma avaldada, et ma ei allu survele. Olgu selleks mõjutajaks siis linnapea, meedia, mõni poliitiline jõud ja nii edasi," märkis ta kinnitades, et ei nõustu enda tagasiastumise ettepanekuga.

Toomas Nael ütles, et Vitali Borodin teatas talle, et jagab Danilovi seisukohti ega kavatse samuti tagasi astuda.