MEIE EUROOPA ⟩ Algav aasta toob Ida-Virumaal ettevõtluse arendamiseks uusi võimalusi

Tänavu augustis sai hakata taotlusi esitama niinimetatud suurinvesteeringute meetmest, mis moodustab kogu fondist ligemale poole ehk 153 miljonit eurot. Ida-Viru ettevõtluskeskuse tegutsevate ettevõtete konsultandi Jefim Aljoškini sõnul avanevad uue aasta esimese poole kaks meedet ka nende ettevõtete jaoks, kelle investeerimisplaanid ei ulatu kümnetesse miljonitesse eurodesse, kuid kelle tegevusel on oluline mõju kohaliku majanduselu mitmekesistamisel.

Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse kasvatamise meetmesse on kavandatud 50 miljonit eurot ning selle eesmärk on toetada ettevõtetesisest teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevust (sealhulgas rakendusuuringute tellimist ja/või läbiviimist, uute tehnoloogiate loomist, katsetamist ja piloteerimist, teadustöötajate palkamist jne), mille tulemusena peaksid tekkima kõrgema lisandväärtusega tooted ja teenused. Lisaks on see meede mõeldud haridus- ja teadusasutuste tugevdamiseks, et toetada ettevõtete teadmusmahukust ning koostööd teadus- ja arendusasutustega, eriotstarbeliste laborite loomist, teadustöötajate palkamist ja muud sellist.

Vesivõimlemine Narva-Jõesuu sanatooriumi välibasseinis. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Narva-Jõesuu sanatoorium kavandab uusi teenuseid

AS Narva-Jõesuu Sanatoorium plaanib väike- ja keskmise ettevõtluse meetmest taotleda toetust, et pakkuda uusi tervist turgutavaid teenuseid, et muutuvates oludes oma konkurentsivõimet tugevdada.

"Tahame teistest spaadest eristuda, pakkuda uusi ravi- ja kehahooldusteenuseid, soetada selleks seadmeid ning koolitada ka inimesi," ütles juhatuse liige ja pearaamatupidaja Ülle Laan. "On vaja teenuseid, mida teistel ei ole."

Tema sõnul on sanatoorium Baltimaade suurim stressi vähendamise keskus ja üha rohkem tähelepanu pööratakse tervislikule toitumisele, et aidata klientidel kaalu langetada. "Püüame kehahooldusega seotud teenuseid laiendada. Need toovad ka rohkem maksujõulisi kliente nii Eestist kui Soomest, Lätist ja Leedust," sõnas ta.