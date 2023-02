Katri Raik võib linnapeakohast ilma jääda

Katri Raik tunnistas, et nende fraktsiooni Narva Tulevik sisekirjavahetuses on olnud juttu sellest, et volikogu esimees Vladimir Žavoronkov võib mitmetes linnaga seotud küsimustes tekkinud erimeelsuste tõttu fraktsioonist välja astuda. See nõrgendaks Raigi poliitilist meeskonda tuntavalt ning muudaks opositsiooni tugevamaks.