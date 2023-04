Tartu Postimees teatas neljapäeval, et koolipapa ameti paneb Reimaa maha omal soovil, sest sõitmine Jõhvi ja Tartu vahet muutus liiga ajakulukaks ja süda kutsub rohkem Jõhvi. «Andsin varakult teada, et see õppeaasta jääb minu viimaseks,» lausus ta.

Reimaa on Põhjarannikule rääkinud, et koolijuhi ja volikogu esimehe ameti vahel end jagades on ta mõnel nädalal Tartu ja Jõhvi vahel sõitnud edasi-tagasi kolm-neli korda. On tulnud ette, kus ta on pidanud seda mitu korda tegema ka ühe päeva jooksul.