PÄEVA PILT ⟩ Narvas hakati majasilte välja vahetama

Majasiltide väljavahetamine sai 8. septembril alguse Madise tänavalt, mis kuni tänavu sügiseni kandis punaväelasest Igor Grafovi nime. Aleksei Juhhanovi tänavast on nüüdsest saanud Väike-Rakvere tänav, Arsenti Bastrakovi tänavast Masina tänav, Mihhail Gorbatši tänavast Seedri tänav ja 26. Juuli tänavast Juuli tänav.

Samasuguse majasiltide väljavahetamise korraldas Narva linnavalitsus aprillis ümber nimetatud Ants Daumani (nüüdsest Kivilinna) ja Albert-August Tiimanni (nüüdsest Soldina) tänaval. Toona langetas tänavate ümbernimetamise otsuse Narva linnavolikogu ise, seekord aga piirilinna volinikud ümbernimetamisega ei nõustunud ning seetõttu võttis otsuse vastu regionaalminister Madis Kallas. Iroonia on selles, et ministri nimi ilutseb nüüd Narva tänavasiltidel, ehkki tegelikult on tegu vaid kokkusattumusega.