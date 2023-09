Septembris on politsei üle Eesti saanud metsa eksinud inimeste kohta ligikaudu 60 teadet. 2023. aasta jooksul on selliseid teateid tulnud üle 170.

Väga palju seenelisi suundub Ida-Virumaa metsadesse Narva linnast. Narva politseijaoskonna piirkonnagrupi juht Kalmer Janno märkis, et metsa eksivate inimeste arv on aasta-aastalt enam-vähem ühesugune. Tema sõnul on seenel käimine muutumas üha populaarsemaks ka võrdlemisi noorte inimeste seas, kes tunnevad tänapäevaseid side- ja navigatsioonivahendeid ning on ohutuse küsimustega üldiselt paremini kursis kui metsa sagedamini eksivad eakad.