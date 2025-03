"Idee tekkis juba 2023. aastal, mil sai valmis rannapromenaadi teine lõik. Promenaadil jalutades nägime, et selle ääres on veel alasid, mida arendada saaks. Linnavalitsuse spetsialistid külastasid Ida-Virumaa linnu, kus säärased seiklusrajad juba olemas on, vaatasid need üle, valisid välja neid enim köitnud objektid ning koostasid hankeülesande," rääkis Stepanov.