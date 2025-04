End arstina esitlenud kelm pettis Kohtla-Järve naiselt välja 50 000 eurot

29. märtsil helistas Kohtla-Järvel elavale naisele end Tallinna haigla arstina esinenud kelm. Kõnes väideti, et naise lapselaps on sattunud liiklusõnnetusse ja on raskes seisus haiglas. Lapselapse raviks ja kriminaalmenetlusest pääsemiseks pidi naine andma ukse taha saabunud inimesele üle sularaha. Naine tegutses vastavalt juhistele ning andis enda ukse taha ilmunud petturile üle 50 000 eurot sularaha.