Enam kui poolte Ida-Viru elanike elektrivõrk saab uue omaniku

Narvas, Narva-Jõesuus ja Sillamäel paiknev 951 kilomeetri pikkuse ja 372 alajaamaga elektrivõrguga on seotud üle poole Ida-Virumaa elanikest ehk 71 000 inimest. Samas võrgus on ka neis linnades paiknevad ettevõtted ja asutused. VKG Elektrivõrgud on Eestis suuruselt teine jaotusvõrk Eesti Energia tütarettevõtte Elektrilevi järel.

Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann põhjendas elektrivõrgu müümist sellega, et VKG on eelkõige keemiatööstusettevõte, mis keskendub töötleva tööstuse projektide arendamisele. "Mullu läbi viidud kontserni strateegiline analüüs muutis reguleeritud äride paiknemist meie äriportfellis, mille pinnalt müüsimegi eelmisel aastal soojusvõrgu. VKG Elektrivõrkude müük on meie äristrateegia elluviimise järgmine loogiline samm. Meil on hea meel, et leidsime ka sellele reguleeritud ärile tugeva partneri, kes on huvitatud ettevõtte arendamisest. Lepingu allkirjastamine tähistab protsessi algust ning jätkame koostööd tehingu edukaks lõpuleviimiseks. Seni jätkame kõigile klientidele töökindlate võrguteenuste ja elektrienergialahenduste osutamist," sõnas Asmann.