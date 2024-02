1. aasta üliõpilane German Kabatšuk ütles esimese nädala järel, et keskkonnavahetus on kasulik, kuigi ta töötab eestikeelses Kohtla-Järve gümnaasiumis ringijuhi ja asendusõpetajana ning tal on heal tasemel eesti keele oskus juba olemas. "Väga paljud, kes minuga Tartus koos on, hindavad, et saavad vahepeal õppida teises kohas, teiste õppejõudude ja üliõpilastega, kelle emakeel on eesti keel."