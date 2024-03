Narva piirivalvur: eakamad inimesed julgevad tunnistada, et lähevad Putini valimistele, nooremad mitte

Eestis elavad Venemaa kodanikud said Putini valimistel osaleda kas Tallinnas Venemaa saatkonnas või Venemaal Ivangorodis, mistõttu võis eeldada, et piirile tuleb suurem koormus. Seda siiski ei juhtunud.

Marja-Liisa Karu ütles, et vanemad inimesed, kes Venemaale hääletama läksid, julgevad seda tunnistada, nooremad aga mitte. "Nemad ütlesid ikka, et lähevad poodidesse või sõprade-tuttavate juurde."

Ainsad vahejuhtumid piiril sel nädalavahetusel olid seotud kahe inimesega, kelle koti küljes oli georgi lint, mis on agressiooni sümbolina Eestis keelatud. "Aga see polnud pahatahtlik käitumine, nad ütlesid, et see on lihtsalt aksessuaar koti küljes, et näiteks lennujaamas oma pagas paremini ära tunda," sõnas Karu.