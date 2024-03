Muutlik talveilm kahjustas Kohtla-Järve kultuurikeskuse fassaadi

Kultuurikeskuse direktori Svetlana Korotkova sõnul hakkas fassaad murenema veebruari lõpus, plaadid maja tagaküljel aga hakkasid pragunema juba eelmisel aastal. Nüüdseks on olukord veelgi halvenenud: osa suuri plaate on küljest ära tulnud − need on kokku korjatud ja ära viidud −, osa aga katki läinud.