Politsei ei luba korraldada agressiooni toetavaid avalikke koosolekuid

Narva politseijaoskonna juhi Indrek Püvi sõnul on politsei nagu varasematelgi aastatel 9. mail väljas tagamas avalikku korda, et hoida ära rikkumisi. "Politsei ei keela hukkunute mälestamist, kuid agressiooni toetamine on keelatud, mistõttu ei tohi korraldada avalikke koosolekuid, näiteks rongkäike ja muid kogunemisi, kus kasutatakse keelatud sümboleid või avaldatakse toetust Venemaa sõjakuritegudele," rääkis Püvi.

Politsei ei registreeri selliseid avalikke koosolekuid, kuna need võivad endaga kaasa tuua tõsiseid õigusrikkumisi ja konflikte ning agressiooni avalik toetamine on keelatud. Põhja ja Ida prefektuuri tööpiirkonnas, kus varasematel aastatel sellised kogunemised on toimunud, kehtestati avalike koosolekute keeld täiendavalt prefekti korraldusega. "Vaenu õhutavad avalikud koosolekud on keelatud, kuid tuletame inimestele seda meelde, et ei toimuks registreerimata kogunemisi ja sellega kaasnevaid rikkumisi," sõnas Püvi.