Elektriliinide alla põles mets

Konju põlengukohas leiti uusi koldeid

26. mai hommikul sõitsid Sillamäe päästjad Toila valda Konju külla kontrollima 20. mail alguse saanud maastiku- ja metsapõlengu ala. Järelkontrolli tehti ka eelmisel päeval. Pühapäeval leiti termokaamera abil kolmes kohas toimunud põlengu alal kokku kuus tulekollet, mis kustutati. Päästjad paluvad mitte minna mootorsõidukitega turbasele alale sõitma, sest sellest lõbusõidust võib alguse saada suur maastikupõleng, mida on keeruline kustutada. Ida- ja Lääne-Virumaal on tuleohtlikkuse tõttu praegu see ka keelatud.