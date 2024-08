Kalvi mõis on müügis

Ajalooline Kalvi mõis, mida on pärast renoveerimist omanud rikkad välismaalased, on jälle müügis, kuid hinda kuulutuses pole.

Rahvusvahelisse kinnisvaraportaali Christie's, mis on spetsialiseerunud kallihinnalise kinnisvara müügile, on ilmunud Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas (varem oli see Ida-Virumaa Aseri vald) asuva ajaloolise Kalvi mõisa müügikuulutus. Mõis kuulub Peterburi ärivõrgustiku käpikfirmale Belitex Invest OÜ, kirjutas Virumaa Teataja.