JUHTKIRI Kliimakähmluses võib kannatada kogu ühiskond

"Oluline on vältida põlvkondade tülliajamist. Vaevalt tunneb keegi siinmail kedagi, kellel oleks tulevaste põlvede ja Eesti käekäigust siiralt ükskõik. Totalitaarse maiguga käsud ja keelud ning omanike ja ettevõtjate põhiõiguste ülemäärane piiramine tekitavad protesti. See omakorda võib tähendada vajalikest muudatustest loobumist, suurt tagasilööki. Et nii võib minna, kinnitab kogemus ülemäärase poliitkorrektsuse ja tühistamiskultuuri pealetungiga: ühiskond ei muutunud turvalisemaks, kerkisid hoopis äärmused," tõdes ta.

Ida-Virumaal on viimastel aastatel tööstuse ahistamisega riiklikult kohati liiale mindud. Selle tagajärjel on kadunud tuhandeid töökohti, leevendusmeetmed on seevastu olnud minimaalsed. Poliitikud on rohkem tegelnud loosungliku rohekampaaniaga, millel puudub tegelik sisu. Selle taustal on mõneti üllatavgi, et sotsiaalsed pinged pole keemistemperatuurini jõudnud. Kuid inimeste pettumusele ja riigist võõrandumisele on selline riiklik kliimaaktivism kindlasti kaasa aidanud.