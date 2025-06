KÜSITLUS Mille üle võib Kohtla-Järvel uhkust tunda?

Foto: Peeter Lilleväli Nadežda Loštšina, pensionär: Uue ujula üle. Linnale sobib väga hästi monument "Kaks kaevurit". Uuendatud metsapargis on meeldiv jalutada, kuigi seal pole veel kõike plaanitut ära tehtud. Ilus pidu toimus keemikute päeval. Pühapäeval tuleb linnapäev − hea programm ja lubatakse ka ilusat ilma, lähen kindlasti. Üritusi toimub palju, aga kahjuks on nende kohta vähe infot − kõigil pole internetti.

Foto: Peeter Lilleväli Viktor Indritsans, pensionär: Varem võis uhke olla kaevurite üle, enam kahjuks ei saa, neid on väheks jäänud. Ilus on Keskallee. Käisin Kukrusel − meeldis, et seal asfalteeritakse teid. Aga palju maju on räämas, tahaks, et need korda tehtaks.

Foto: Peeter Lilleväli Sofja Bulanova, näitleja: Linna lähedal on ilus loodus. On unikaalne võimalus ronida aherainemägedele. Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimub aasta läbi midagi igale maitsele ja vanusele. Linnapäeval soovin kõigile head tuju ja positiivset meelt!

Foto: Peeter Lilleväli Olga Kolesnikova, sotsiaaltöötaja: Kohtla-Järve on puhas ja hubane linn. Siin on toredad inimesed ja paljud räägivad vene keelt. Tööd on. Meil on ilus park, meri on lähedal ja ka juga. Kultuurimaja ja spordikeskus on suurepärased. Puhkusele ei kavatse ma kusagile sõita, sest mulle piisab sellest, mis meil siin olemas on. Kui unistada, siis tahaks, et linnas oleks ka veepark.