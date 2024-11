Riigil on raha vähe? Ei usu

Kõige silmatorkavamaks tõendiks, mis näitab, et asjatult riigi palgal olevaid ametnikke siiski arvukalt leidub, on kõikvõimalike kommunikatsiooniosakondade ja -tegevuste vohamine. Erinevad ajakirjandusväljaanded on üritanud kokku lugeda, kui palju pressiesindajaid, avalike suhete korraldajaid, strateegilise ja tavalise kommunikatsiooni nõunikke ja muidu suhtekorraldajaid riigi palgal on, kuid täielikku pilti saada on üllatavalt keeruline. Kindel on, et ühe pressiesindajaga ei piirdu enam ükski asutus ning seal, kus varem töötas kommunikatsiooniosakonnas näiteks viis inimest, on paar aastat hiljem neid kümme või enam.