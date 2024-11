Balti elektrijaama ajutine töölepanek peaks vähendama kaugkütte hinnašokki

Balti elektrijaama 11. energiaplokk töötab põlevkivi ja hakkpuiduga, tootes elektrit ja samas ka soojust. Enefit Power müüb 11. energiaploki toodetud elektrienergiat, varustades samal ajal linna soojusenergiaga. Kui Balti elektrijaama 11. energiaplokk töötab, ei pruugi Narva soojahinnad esialgu kerkida. Vastasel juhul tagab piirilinnale soojuse gaasikatlamaja, mis paikneb territoriaalselt sealsamas Balti elektrijaamas, kuid mille toodang kallineb lõpptarbijaile juba detsembrist 48 protsenti. Konkurentsiamet on uue hinna heaks kiitnud ja sellest narvalasi ka teavitanud. Jutt on nii hooajalise kütte kui ka aastaringse soojaveevarustuse hinna järsust kallinemisest, kusjuures aasta tagasi kallinesid need juba ligemale kaks korda.