KÜSITLUS Kui tähtis päev on teile isadepäev?

Foto: Peeter Lilleväli Vladimir Makejenkov, pensionär: Kohe ostan lilled ja lähen kalmistule, et mälestada isa ja teisi oma lähedasi. Arvan, et lapselapsed ja poeg õnnitlevad mind pühapäeval − nad elavad siinsamas mu lähedal −, aga midagi erilist ei toimu. Varem oli iga püha mulle suur sündmus, aga nüüd enam ammu mitte. Ma ei oota isegi uut aastat enam nii nagu varem.

Foto: Peeter Lilleväli Jelena Alehhova, pensionär: See on väga tähtis püha. Õnnitlen sel puhul oma poega − tema on ka juba isa. Hea isa. Arvan, et neil tuleb kodus mõni tore isadepäeva üritus, mina aga õnnitlen lihtsalt telefoni teel.

Foto: Peeter Lilleväli Gleb Stolov, insener: See päev on üks järjekordne reklaamikampaania. Pean end suurepäraseks isaks ja teised isad minu tutvusringkonnas on samasugused. Laste kasvatamine ja nende eest hoolitsemine on isade elementaarsed kohustused. Head peresuhted on täiesti tavaline asi, sestap pole sellist tähtpäeva vaja − kuulen oma lastelt häid sõnu ka eriliste pidupäevadeta.

Foto: Peeter Lilleväli Tiit Kaldvee, tööline: Tore pidupäev. On väga tähtis, et sel sügisesel pimedal ja üsna külmal ajal on põhjust perega kokku tulla, maha istuda, maitsvat toitu süüa ja suhelda.

Foto: Peeter Lilleväli Lilia Rjabtšenko, farmatseut: Pidupäevi pole kunagi liiga palju. Õnnitlen sel päeval kindlasti oma meest ja isa. Tellisin maitsvad koogikesed ja tähistame isadepäeva pereringis, sest meile on see armas kodune tähtpäev.