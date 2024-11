Mobiilifirma tahab Narva piirisillale antennid panna

"Sideettevõtte Telia poole on pöördutud palvega parandada teenuste kättesaadavust Narvas Sõpruse sillast põhja pool ehk siis jõe tänaval ja Sõpruse sillast lõunas Linnuse tänava pool. Telia kliendid kurdavad, et jalutades mööda promenaadi selles piirkonnas telefonikõned katkevad või on katkendlikud, andmeside kiirus väike," põhjendas Telia võrguhalduse koordinaator Kaarel Palu linnavalitsusele oma taotlust.