Ahtme kunstide koolis kunstiosakonna juhataja ja kunstiõpetajana töötatud veerandsajandi jooksul on Aleksandr Dikušenko siin korraldanud mitusada näitust, ent omaenda töid näitab ta kooli galeriis esimest korda.

"Kuidagi on nõnda läinud, et oma tööde kogu näitasin siin vaid 1999. aastal, mil siia tööle tulin. Erinevates galeriides ja linnades on mul olnud palju näitusi ning Kohtla-Järve kunstnike ühenduse liikmena olen osalenud ka ühisnäitustel, siin aga pole olnud mahti oma töid näidata. Kooli sünnipäev ja mu enda tööjuubel ajendasid nüüd pingutama," rääkis ta.