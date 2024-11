Suri Eesti Põlevkivi endine juht Ilmar Jõgi

Praegun Postimehe ajakirjanik Aimar Altosaar, kes on olnud ka valitsuse esindaja Ida-Virumaal ja puutus erinevatel aegadel Ilmar Jõgiga kokku, meenutas, et Jõgil oli alati ideid ja julgust asju otsustada. "Teine asi oli aga see, et tema isemõtlemine ja otsustusjulgus ei pruukinud kõrgematele ülemustele ja poliitikutele meeldida. Nii jäi ta peale lepinguperioodi lõppu kõrvale Eesti Põlevkivi juhtimsest," sõnas Altosaar lisades, et Ilmar oli äärmiselt meeldiv ja usaldusväärne inimene!