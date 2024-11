Valget saali ehivad Marina Seppari sügismeeleolud

Marina Seppar on sündinud Mordva pealinnas Saranskis, sealsamas lõpetas ta ka kunstikooli. Eestis on ta elanud üle 30 aasta. Omal ajal töötas ta põlevkivikeemiakombinaadis kujunduskunstnikuna, pärast ettevõtte sulgemist aga läks tööle Kohtla-Järve kultuurikeskusesse, kus on nii laste kui ka täiskasvanute loomeringe juhendanud juba üle kahekümne aasta.

Õpilastööde näitusi korraldab Seppar igal aastal, aga vaatamata sellele, et kunst ja käsitöö on teda alati köitnud, tutvustab ta omaenda loomingut laiemale publikule palju harvemini − tema viimane isikunäitus oli valges saalis väljas üheksa aastat tagasi. Vahepeal on tal valminud palju uusi töid, mida ta nüüd publikuga jagabki.

"Käesolevas ekspositsioonis on esindatud mu loomingu erinevad tahud: graafika, maskid, fotod ja mu uusim hobi − tekstiilidisain," rääkis Marina Seppar näitust avades. "Enne seda oli mul n-ö India periood ja seejärel mitu aastat Jaapani periood. See ei tähenda muidugi, et ma siis üksnes India elevante või Jaapani geišasid tegin: lugesin palju, õppisin tundma nende rahvaste kultuuri... Osake neist teadmistest kajastub ka minu töödes."

Näitusel on väljas eri aastatel valminud tööd, kuid enamik neist on autori sõnul siiski värsked ja inspireeritud sügismeeleoludest. Ja nagu sügis ise on puhuti mitmekülgne − värviküllane ja pime, soe ja külm, isenäoline, hämmastav ja ootamatu −, on samasugune ka Marina Seppari sügismeeleolude näitus.

Selles saavad kõik huvilised oma silmaga veenduda: näitus jääb valges saalis avatuks novembri lõpuni.