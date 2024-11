JUHTKIRI Hundihirm

Viimastel aastatel on paljud Eesti ametnikud ning loodusentusiastid kiitvalt rääkinud sellest, kuidas meie kiskjatel läheb hästi. Vaatamata sellele, et ulatuslike metsaraiete tõttu on metsloomadel elupaiku aina vähemaks jäänud. Enam pole haruldased kaadrid, kus rebased või kährikud linnadesse satuvad või kus karud käivad talude õunaaedades maiustamas. Sotsiaalmeedias näeme sageli postitusi kohtumistest mesikäppadega metsateel või laaneservas ja kommentaare sellest, et osa inimesi ei julge enam metsa minnagi.