Liiklusrikkumised jätsid mehe relvaloata

Otsuse põhjenduste kohaselt selgus haldusmenetluse käigus, et kaebaja on korduvalt toime pannud erinevaid liiklusrikkumisi, avaliku korra ja teiste isikute rahu vastu suunatud rikkumisi ning on varem toimetatud ka kainenema. Seega leidis politsei- ja piirivalveamet (PPA), et kaebaja puhul ei ole põhjust eeldada, et relvaga ümber käies käituks kaebaja hoolsalt ja nõuetekohaselt.

Kohus leidis, et kaebaja liiklusrikkumiste hulk aastate jooksul viitab süstemaatilisele teisi isikuid ohustavale käitumisele. Kohtu väitel on küll õige, et mehel pole ühtegi kehtivat karistust, kuid "see aeg oli liiga lühike, et teha järeldust, et varasem käitumine on minevik ja enam ei kordu".