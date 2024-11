Kohtla-Järve linnapea lõpetas volikogu liikmega hiljuti sõlmitud käsunduslepingu

Kaselo sõnul tühistati käsundusleping poolte kokkuleppel, kuna erinevatel juristidel tekkisid selle lepingu õiguspärasuse kohta erinevad arvamused. "Ühed arvavad nii, teised naa ja personalijuhil on hoopis kolmas arvamus. Lõpetasime igaks juhuks selle lepingu ära, kuna seal olid teatud vastuolud. Meie enda hankekord on karmim kui Eesti Vabariigi seadused," ütles ta, lisades, et kuna vajadus linna koolivõrgu korrastamise koordineerimise järele pole kusagile kadunud, siis valmistab linnavalitsus selleks tööks sobiva spetsialisti leidmiseks ette konkurssi.