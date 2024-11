Narvas kaua oodatud uus kortermaja hakkab valmis saama

Joaoru Residentside uue elamukvartali esimene, 45 korteriga kuuekorruseline hoone on valmis saamas. Projekti raames on kavas siia rajada kuni viis üksteisega sarnanevat hoonet, ent arendaja sõnul tundub ülejäänud majade ehitus esialgu vähe tõenäoline.

Narva ajaloolises Joaoru kvartalis valmivas kortermajas on viimistlustööd täies hoos ning käib hoovi heakorrastamine. Esimesed soolaleivapeod toimuvad siin tõenäoliselt juba märtsis, ehkki korterite müük pole ametlikult veel alanud ja esialgsed lepingud on sõlmitud vaid kolmandikule korteritest. Tõenäosusesse, et esimese maja kõrvale ilmub lähitulevikus ka teine viiest projekteeritud hoonest, suhtub arendaja skeptiliselt.