Ida-Virumaal saab palgalisa ligi 1400 õpetajat

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis, et Ida-Virumaa õpetajate palgatoetus on väga hästi töötanud. "Koolidesse tuleb juurde uusi õpetajaid ja see võimaldab meil pakkuda igas Ida-Virumaa koolis kvaliteetset eestikeelset haridust," ütles Kallas. Ministeeriumi teatel on alates 1. septembrist 2023 Ida-Virumaale tööle tulnud üle 500 õpetaja, kellest ligi 330 lisandus mullu suvel. Õpetajate keskmine palk piirkonnas on üle 2600 euro.