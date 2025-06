ÜKS KÜSIMUS Mida teeb valitsus selleks, et ääremaadel ja maapiirkondades inimeste toimetulekut parandada?

Hea meel on tõdeda, et regionaalne ebavõrdsus väheneb, kuigi aeglaselt. Kui Harjumaal kasvasid sissetulekud 2025. aasta esimeses kvartalis 5,8%, siis näiteks Ida-Virus 6,9%, Jõgevamaal 6,8%, Valgamaal 6,7%, Saaremaal ja Läänemaal 6,4% ning Võrumaal 6,3%. Valitsus jätkab regionaalarengut toetava poliitikaga. Näiteks suuname vähemalt 40% ettevõtlustoetustest väljapoole Tallinna, Tartut ja nende linnade lähivaldu. Samuti parandame maapiirkondades elavate inimeste ja ettevõtete juurdepääsu kapitalile. Selleks koostab regionaal- ja põllumajandusministeerium ettepanekud, kuidas parandada laenu- ja käendusinstrumentide tingimusi. Parema ühenduse tagamiseks regioonidega suurendame teedeehituse rahastust. Pea 100 miljonit läheb täiendavalt teedesse, mis kindlasti on väga positiivne uudis.