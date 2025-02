Jõhvi keskväljak saab uue näo, kiriku vallikraavi kerkivad laululava ja vaateplatvorm

"Kõik, millest Jõhvi keskväljak täna puudust tunneb, on selles ideekavandis nutikalt lahendatud. Võidutöö paistis silma selge visiooni ja omanäolise lahendusega, mis aitaks keskväljaku ellu äratada ning muuta see aktiivseks ja toimivaks linnaruumiks. See lahendus on esteetiline, funktsionaalne ja praktiline, pakkudes inimestele kohta, kus meelsasti aega veeta ja kogukonnana kokku tulla," lisas ta.