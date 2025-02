VIDEO ja PILDIGALERIID Kohtla-Järvel ja Jõhvis kogunesid koolid ja lasteaiad Eesti sünnipäeva väliaktusele

Tantsu kaasa teinud regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman ütles väliaktusel olnud noorte ja laste poole pöördudes, et soovib neile tulevikuks palju julgust. "Et te hoiaksite oma kogukonda, sest oma kogukonnaga hoiate oma riiki. Kallid õpetajad, suur-suur aitäh, et esiteks, te peate sammu oma lastega. Olles kahe teismelise lapse ema, tean, et nad on oluliselt targemad, kui mina olen. Et te ikka panustate tulevikku ja selle loomisesse. Hoidkem oma kodukohta! Hoidkem oma lähedasi! Hoidkem oma riiki!" ütles Hartman, märkides, et praegusel ajal tuleb hoida kokku rohkem kui kunagi varem.