Erik Gamzejevi artikkel võitis parima olemusloo auhinna

Parima maakonnaväljaande olemusloo võitjaks tunnistati Erik Gamzejev Põhjarannikus 20. aprillil ilmunud looga "Kohtla-Järve abilinnapea kultuuri alal tunnistab, et Eesti kultuur on tema jaoks tume maa" .

Meedialiidu tegevjuht Väino Koorberg ütles võitjat välja kuulutades, et "see on elegantne intervjuu Kohtla-Järve abilinnapeaga, mis on väga teatraalne".

Erik Gamzejev ütles, et see intervjuu pühendunud jooksja Deniss Šalkauskasega tõi esile, mis juhtub siis, kui omal alal väga tubli inimene satub kohalike poliitikute kombinatsioonide tõttu ebasobivasse ametisse. "See tõi esile mitu teemat. Näitas ühelt poolt, kuivõrd vastutustundetult jagatakse kohalikul tasandil olulisi ametikohti. Põhiline, et tegu oleks oma leeri inimesega. See, kas ta selleks ametiks ka pädev on, ei oma üldse mingit tähtsust."