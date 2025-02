Kohtla-Järvel ja Narvas toimuvad Ukraina-vastase agressiooni aastapäeva miitingud

Kohtla-Järvel toimub tunniajane meeleavaldus Virula väljakul algusega kell 16. Ukraina kaasmaalaskonna Dva Koljorõ juht Tatjana Ivuškina ütles, et selline meeleavaldus Ukraina toetuseks toimub Kohtla-Järvel esimest korda ning ta ei tea, kui palju inimesi sinna tulla võib. Ta on jaganud selle kohta teavitusi sotsiaalmeedias ning on saanud paarkümmend reageeringut. Kohtla-Järve ukrainlased on kutsunud meeleavaldusest osa võtma ka linnavõimu esindajaid.