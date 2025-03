Kelmid võtsid naise nimel laenu

11. märtsil teatas 64aastane naine, et talle helistati ning teatati, et tema aadressile on kulleriga saadetud dokumendid, ja paluti tasuda kulleri tasu üks euro. Naisele saadeti tasumiseks telefonile Smart-ID kood. Naine sisestas PIN1 ning seejärel küsiti, mis pangas on naisel konto. Selle peale katkestas naine kõne, kuna kahtlustas, et tegemist võib olla petukõnega. Seejärel helistati naisele väidetavalt panga turvateenistusest ning väideti, et tema nimele üritatakse laenu võtta ja tema nime alt saadetakse välja hulgaliselt laenutaotlusi. Hiljem selgus, et naise nimel oli võetud 1900eurone laen.