Järve linnaosas avatakse noortekeskus

Kohtla-Järve noortekeskuse juhataja Alissa Linteri sõnul on nad juba alustanud ettevalmistusi, et avada ka Järve linnaosas noortekeskus, kus teismelised ja noored saaksid põnevalt ja kasulikult oma vaba aega veeta.

Juba on esitatud toetusetaotlus fondi Noorte Heaks ning koostatakse projekti ka õiglase ülemineku fondi − sealne toetus aitaks kõike kavandatut veelgi kiiremini ellu viia. Järve linnaosa noortekeskus peaks uksed avama 1. juuniks, lastekaitsepäevaks.

"Noortekeskuse avamisest Järve linnaosas on räägitud juba üle kümne aasta, ent ruumide puudumise tõttu on asi nii kaua veninud," sõnas Alissa Linter. "Õnneks on sobiv ruum nüüdseks leitud: Wiru spordikeskuse teisel korrusel on harva kasutust leidev avar konverentsisaal. Mõtlesime, et noorte vaba aja sisustamiseks on seal piisavalt ruumi. Spordikeskuse direktor Kaarel Kotkas andis selle ruumi suure rõõmu ja entusiasmiga meie käsutusse, kuna näeb iga päev lapsi ja noori spordikeskuse koridorides treeningute algust ootamas."

Enne kasutuselevõtmist tuleb konverentsisaal veidi ümber kohandada, eelkõige lükandvaheseinad paigaldada, mööbel osta jne.

Sel aastal hakkab Järve noortekeskuses tööle esialgu vaid üks inimene. Alissa Linter märkis, et huvilisi on palju ja avaldusi on konkursile juba laekuma hakanud, ent paraku ei loe kandideerijad konkursi tingimusi alati tähelepanelikult läbi.

"Õpetaja elukutsest ja õpetajana töötamise kogemusest üksi ei piisa. Eelistame kandidaate, kellel on just noorsootöö kogemus," selgitas ta. "See on väga oluline, sest ehkki alguses hakkab keegi meie kogenud töötajatest talle Iidlast abiks käima, peab ta paljude ülesannetega siiski iseseisvalt toime tulema. Eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel on samuti tähtis, kuna meie linnas on palju eesti noori, keda samuti peagi avatavasse keskusesse ootame," rõhutas Linter.