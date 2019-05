Tammikusse kerkib uhke spordi- ja mänguväljak

Jõhvi vallavalitsuse poolt projekti kureeriv hariduse-, kultuuri- ja sotsiaaltöö nõunik Maria Laanemäe ütles, et juba 2017. aastal alguse saanud ning peamiselt Euroopa Liidu Leaderi meetmest rahastatav projekt on praeguseks jõudnud nii kaugele, et mai lõpus peaks kopp maasse löödama ning algama katendite ehitustööd.