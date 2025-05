JÕHVI RAHVAEELARVE Elanikud hääletasid viadukti valgustamise poolt

Viadukti valgustamise projekt on tegelikult kaks korda kallim kui kaasavas eelarves ettenähtud 25 000 eurot. Reeglina on nii, et kui mõni idee ei mahu ilmselgelt etteantud eelarve raamidesse, siis see hääletusele ei pääse. Seekord aga jõudis hääletusele viadukti valgustamise idee, sest komisjon arvestas, et seda saab ellu viia mitmes etapis, valgustades esialgu pool sillast. Viadukti osaline valgustus peab valmis saama selle aasta lõpuks.