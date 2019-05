Jõhvi võimu repressioonide ohver Ingrid Spitz sai tööinspektsioonis seljavõidu

"See otsus on oluline seetõttu, et inimesed ei kardaks, kui tööandja ütleb, et tahab sind põhjuseta vallandada, ja pakub mingit hüvitist, väites, et tööinspektsioonist sa nagunii enamat ei saa. See näitab, et töötajal on ikka mingid õigused, kui tema suhtes on nii räiged rikkumised," sõnas Spitz.