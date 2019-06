Laulupeotule teine päev algas Ida-Virus vesiselt

"Tere tulemast, laulu- ja tantsupeotuli!" tervitas Narva-Jõesuu volikogu esimees Veikko Luhalaid. "On väga hea meel, et tuletoojate seas on meie linna inimene [Tiiu Assafrei töötab Narvas, aga elab Narva-Jõesuus − toim.]. See näitab, et Narva ja Narva-Jõesuu on väga tihedalt seotud."