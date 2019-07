Busside uus sõiduplaan ühendab Voka ja Toila

Ida-Viru ühistranspordikeskuse juht Heiki Luts sõitis neljapäeval bussiga nr 106 Toilasse, et teada saada, kas Toila teeristis asuvas Kõrve peatuses bussi peale tulijaid on.

"Üks vanem naisterahvas tuli peale, rääkis, et oli 108. bussiga Vokast Kõrve peatusse sõitnud ja nüüd läheb teise bussiga Toilasse edasi; on vaja vallamajas käia ja perearsti juures ka. Tagasi läheb samamoodi, või kui bussi väljumisaeg ei klapi, siis Jõhvi kaudu," sai Luts sel moel kinnitust, et Toila ja Voka omavahelist bussiliiniga ühendamist on tõepoolest vaja.

1. augustist muutuv sõiduplaan seda teebki: buss nr 108 hakkab sõitma liinil Jõhvi − Toila − Voka − Jõhvi, nr 106 Jõhvi − Voka − Toila − Jõhvi.

"Sõiduaeg pikeneb 12 minutit. Aga inimesel on valida, kas sõita 12 minutit kauem või oodata poolteist tundi ja minna teistpidi ringi sõitva bussi peale, mis tema asukohast otse Jõhvi läheb," märkis Luts.

Ringliinid võimaldavad ka sõitjate voogu hajutada; praegu on Toila bussid tuntavalt rohkem koormatud kui Voka omad. Ja Karuväravate eramupiirkond saab Jõhviga parema bussiühenduse. Rääkimata Pühajõe külast, kus seni liikus ainult koolibuss.

"Toila vald veab Konju ja Voka poolt õpilasi Toila gümnaasiumisse, maakonnaliin annab sinna pääsemise võimaluse ka teiselt poolt tulijatele," viitas Luts 1. septembrist jõustuvale muudatusele, mis seob tööpäevadel kolm väljumist gümnaasiumiga (üks hommikul, kaks pärastlõunal).

"Kõik väljumised on ühendatud kõikide Elroni rongide väljumisega," kinnitas Luts, et rongiaegadel on bussi sõiduplaanis ka Jõhvi vaksali peatus.

Kõige suurem murekoht sellise liikluskorralduse juures on talvistes oludes Pühajõe oru läbimine.

"Selle pärast on murelikud nii bussijuhid kui ka sõitjad. Loodame väga, et edaspidi hooldatakse seda teed paremini."

Muudatused tulevad ka liinil nr 105 (Jõhvi − Toila − Valaste − Saka − Kohtla-Järve − Jõhvi). Esimene hommikune buss hakkab Jõhvi bussijaamast väljuma viis minutit varem (kell 6.25), et Valaste ja Saka piirkonna inimesed jõuaksid Postkontori peatusest Jõhvi raudteejaama Tallinna rongile.

"Kaalusime ka varianti, et buss sõidaks raudteejaama, aga ei pidanud seda otstarbekaks − Postkontori peatusest on sinna kolmsada meetrit minna," märkis Luts.