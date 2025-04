Hooldusfirma süüdistab Narva ametnikku mõjuvõimuga kauplemises ja ametivõimu kuritarvitamises

Möödunud aasta suvel valiti Narva linna haljasalasid kuni 2025. aasta lõpuni hooldama Eesti mõistes suur ja üsna tuntud firma AS Stell Eesti. Vastastikune rahulolematus firma esindajate ja Narva ametnike vahel tekkis peaaegu kohe: linnavalitsus pole rahul tehtavate tööde kvaliteediga ja on seetõttu jätnud osa arveid maksmata, ettevõtja aga on saamata jäänud raha pärast pahane ja ähvardab linna regulaarselt kohtuga. Advokaatide vahendusel käiv pingeline kirjavahetus on kestnud eelmise aasta suvest saati, ent samal ajal jätkab Stell Eesti piirilinna rohealade hooldamist.