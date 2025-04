"Mariliis Klimova on kuue lapse ema, Olga Lukjanoval on viis tütart, Tatjana Verhovskajal kaks poega ja tütar. Kõik kandidaadid pälvisid rohkelt sooje sõnu, kõik nad on eeskujulikud emad ning neist igaühel on palju muidki silmapaistvaid teeneid. Pärast pikka arutelu kaldusid komisjoni liikmete hääled Tatjana Verhovskaja poole − võib-olla sellepärast, et tema kandidatuuri esitanud Svetlana Volk oli liigutavalt ja põhjalikult kirjeldanud, miks just Tatjana Verhovskaja aasta ema aunimetust väärib."